У США не обговорюють питання нового пакету допомоги Україні, — NYT

Білий дім, фото: DW

Попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

Як повідомляє The New York Times, прихильники України в Конгресі зазначають, що ані фінансова, ані військова допомога поки не розглядається на належному рівні. Європейські партнери тим часом не отримали навіть запевнень щодо продовження надання розвідданих, які критично важливі для українських операцій проти російських військ.

Видання звертає увагу на зміну фокусу: замість майбутньої підтримки, США зараз більше говорять про те, що отримують від співпраці з Україною. Наприклад, тривають перемовини про доступ до українських копалин. Перегляд однієї з таких угод триває вже понад шість тижнів.

Ключова увага нині, за даними NYT, зосереджена на потенційній домовленості США з Росією, яку активно просуває Дональд Трамп. Заради неї, як пише видання, Україну можуть спробувати обійти — шляхом оголошення перемир’я або просто відкладення конфлікту.

Слід також нагадати, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.