У РФ заявили, що ведуть переговори з США щодо російських копалин

Видобуток рідкісноземельних мінералів, фото: заводы.рф

Російський фінансист і переговорник Кирило Дмитрієв заявив, що США зацікавилися можливою угодою щодо російських рідкісноземельних мінералів.

В інтерв’ю виданню «Известия» він повідомив, що дискусії про спільні проєкти у сфері корисних копалин між двома країнами вже розпочалися.

Переговори між США та Росією, які відбулися у двох раундах, стосуються не лише політичних питань, включаючи війну в Україні, а й економічної співпраці. Наступна зустріч може відбутися в середині квітня в Ер-Ріяді.

Раніше російський президент Володимир Путін закликав США розглянути спільний видобуток алюмінію та інших ресурсів. Президент США Дональд Трамп також заявляв про інтерес до економічної співпраці, зазначивши, що Росія має «цінні ресурси», зокрема великі запаси рідкісноземельних мінералів.

Реклама

За даними ЗМІ, під час переговорів російська сторона пропонувала США корисні копалини, видобуті на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго, щоб також укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.