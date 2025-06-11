США скоротять бюджет військової допомоги для України у 2026 році

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Getty Images/Al Drago/Bloomberg

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.

Про це він сказав під час слухань в оборонному підкомітеті Палати представників США, пише Associated Press.

«У бюджеті передбачено скорочення бюджету. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на численні глобальні виклики», — сказав американський міністр оборони Піт Гегсет.

Він також заявив, що «перемога» України у війні досі не була чітко визначена, «як і шлях до неї»

«Як результат, президент Дональд Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття», — додав Піт Гегсет.

Водночас він зазначив, що Міноборони США «щодня вчиться в України» і зосередиться на тому, як краще захищати власні військові аеродроми, маючи на увазі операцію СБУ «Павутина».

Раніше повідомлялось, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.