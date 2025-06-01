Спецоперація «Павутина»: СБУ уразила понад 40 літаків РФ

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Про це у неділю, 1 червня, повідомили джерела NV в спецслужбах.

За їхніми словами, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли атакувати російські бомбардувальники.

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо режим Володимира Путіна показово затримає когось, це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Так, 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза Оленья, де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Згодом джерела NV у спецслужбах повідомили, що Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ уразили понад 40 літаків, які щоночі атакують українські міста. За словами джерел, серед уражених літаків — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Раніше очільник Служби безпеки України заявив, що у 2024 році на Кирила Буданова та на нього планувався замах.