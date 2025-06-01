  • неділя

    1 червня, 2025

  • 26.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 26.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спецоперація «Павутина»: СБУ уразила понад 40 літаків РФ

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Про це у неділю, 1 червня, повідомили джерела NV в спецслужбах. 

За їхніми словами, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли атакувати російські бомбардувальники.

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ
Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо режим Володимира Путіна показово затримає когось, це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Так, 1 червня російські Telegram-канали повідомили про вибухи, що пролунали в Оленегірському районі Мурманської області. Поблизу цього району розміщується авіабаза Оленья, де перебувають стратегічні бомбардувальники, які використовуються для атак по території України.

Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ
Процес підготовки до спецоперації. Фото: СБУПроцес підготовки до спецоперації. Фото: СБУ

Згодом джерела NV у спецслужбах повідомили, що Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ уразили понад 40 літаків, які щоночі атакують українські міста. За словами джерел, серед уражених літаків — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Раніше очільник Служби безпеки України заявив, що у 2024 році на Кирила Буданова та на нього планувався замах.

Останні новини про: Війна в Україні

Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані
Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу
Журналіст Бутусов розповів деталі операції «Павутина» по знищенню стратегічної авіації РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва планує витратити ₴20 млн на відновлення житлового будинку у Лісках, що постраждав внаслідок обстрілу

Юлія Бойченко
новини

«Інсульт дуже сильно «помолодшав», — лікар-нейрохірург з Миколаєва розповів, що за останні роки з інсультом звертається більше молоді

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Журналіст Бутусов розповів деталі операції «Павутина» по знищенню стратегічної авіації РФ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу
Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані

Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані

4 години тому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу

Головне сьогодні