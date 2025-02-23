Голова СБУ Малюк заявив, що перед інавгурацією Путіна росіяни планували замах на нього та на Буданова

Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Фото: Громадське

Очільник Служби безпеки України заявив, що у 2024 році на Кирила Буданова та на нього планувався замах.

Про це він заявив на «Форумі. Україна Рік-2025», що проходить наразі у Києві.

Під час свого виступу Василь Малюк розповів, що з початку повномасштабного вторгнення спецслужби виявили 102 агентурні мережі росіян.

— У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові. Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України, — зазначив посадовець.

Крім того, він розповів, що росіяни намагалися організувати масштабний теракт в одному з супермаркетів Києва. Малюк сказав, що це був «повний провал ФСБ».

Нагадаємо, що група осіб, про яку розповів Малюк на форумі, була затримана силовиками 7 травня 2024 року. Тоді Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника розвідки Кирила Буданова.