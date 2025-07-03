Трамп поговорив із Путіним: той заявив, що «не відступить від цілей у війні в Україні»

Президент США Дональд Трамп і Глава РФ Володимир Путін, 11 листопада 2017 року. Фото: AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром путіним. Вона тривала близько години.

Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков, цитує його агентство ТАСС.

За його словами, Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення війни проти України. На що Володимир Путін нібито сказав йому, що Росія «добиватиметься поставленої мети й не відступить від неї».

При цьому Ушаков зазначив, що Путін у розмові з Трампом відзначив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною. Щодо переговорів у Стамбулі йшлося про те, що вони залишаться двосторонніми між Росією та Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали.

Юрій Ушаков також повідомив, що під час розмови Путін запропонував, щоб країни обмінялися фільмами, які пропагують «традиційні цінності».

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.