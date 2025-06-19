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Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але вважає його «нелегітимним» для підписання угод

Володимир Путін. Фото APВолодимир Путін. Фото AP

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак ставить під сумнів його право підписувати будь-які міжнародні угоди.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками міжнародних інформагентств. Його слова цитує російське державне агентство «РИА Новости».

Путін зазначив, що начебто готовий до перемовин і зустрічей, у тому числі з Зеленським, однак під час можливого підписання домовленостей, за його словами, це має робити «легітимна влада». Кремль не визнає чинного українського президента законним представником держави.

— Нам все одно, хто веде переговори, я навіть готовий зустрічатися. Але коли буде завершальний етап… підпис повинен стояти легітимної влади, — сказав він.

У своїй заяві Путін також послався на положення Конституції України, стверджуючи, що термін повноважень Зеленського завершився, а сама держава є «президентсько-парламентською республікою», де нібито всі органи влади формуються президентом. Таким чином, за логікою Кремля, під сумнів ставиться й легітимність інших гілок української влади.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів та порівняв українську владу з терористичною організацією.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.

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