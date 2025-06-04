Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь до особистої зустрічі

Володимир Зеленський. Фото: Офіційний сайт Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.

Про це президент заявив 4 червня під час брифінгу.

Українська сторона, за словами глави держави, готова до діалогу вже з 5 червня, а сама зустріч може відбутися у нейтральній країні — Швейцарії, Туреччині чи Ватикані.

— Ми пропонуємо руским припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка, ми готові до зустрічі одразу. Зустріч на вибір руских: Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день, — сказав президент.

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Він наголосив, що мета припинення вогню — перевірити реальні наміри сторін щодо деескалації. Якщо після зустрічі стане зрозуміло, що немає бажання завершити війну, режим тиші може бути скасований вже того ж дня. Але якщо буде зафіксований прогрес і спільне бачення подальших кроків, перемир’я можна буде продовжити.

— Чому припинення вогню до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемося і якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день, — заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також підкреслив важливість ролі посередника, зокрема США, як гаранта прозорості і моніторингу домовленостей.

— Якщо ми побачимо, що можемо продовжити діалог і готові до відповідних кроків деескалації то ми продовжимо режим припинення вогню. З американським моніторингом, з американськими гарантіями посередництва, — сказав глава держави.

Він додав, що лідери США та Туреччини, Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган, раніше вже висловлювали підтримку такій ініціативі, тож міжнародна спільнота також може долучитися до процесу.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою переговорів із Україною у Стамбулі є не компроміс, а «швидка та повна перемога Росії».