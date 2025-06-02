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Стало відомо, коли почнуться перемовини України та РФ у Стамбулі

Ілюстративне фото / x.com/anadoluagencyІлюстративне фото / x.com/anadoluagency

Переговори між делегаціями України та РФ у турецькому Стамбулі розпочнуться о 13:00 за Києвом.

Про це агентству Anadolu повідомили джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

На зустрічі головуватиме очільник турецького МЗС Хакан Фідан.

Також на зустрічі буде присутній голова Національної розвідувальної служби Туреччини (МІТ) Ібрагім Калин.

Делегація Росії прибула до Стамбула вчора ввечері. Представники Москви заявили, що отримали від України її пропозиції щодо врегулювання війни.

Українська делегація прибула до Стамбула сьогодні зранку. Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації, виключивши Олексія Маловацького та додавши Юрія Ковбасу, Євгена Острянського й Андрія Фоміна. Загалом до складу входять 14 осіб, серед яких є представники Міністерства оборони, Служби безпеки, Генштабу та Офісу президента.

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