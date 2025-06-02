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Українська делегація прибула до Стамбула для переговорів із представниками РФ

Переговори України і Росії у Стамбулі 16 травня. Фото: Хакан Фідан у XПереговори України і Росії у Стамбулі 16 травня. Фото: Хакан Фідан у X

Українська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах із представниками Російської Федерації.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

Зустріч сторін запланована на сьогодні, 13:00, у палаці Чираган.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками Росії задля досягнення справедливого і сталого миру. Делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, що Державний секретар США Марко Рубіо поговорив телефоном із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим напередодні другого раунду перемовин між Україною та РФ у Стамбулі.

Раніше повідомлялось, що США не направлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, який має відбутися в Туреччині.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту».

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.

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