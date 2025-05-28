У Кремлі заявили, що допускають зустріч Путіна із Зеленським, але лише за умови попередніх домовленостей

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, фото: reuters

У Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють російські агентства «РИА Новости» та «ТАСС».

«Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі немає. Але вона має стати результатом конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками», — зазначив Дмитро Пєсков.

Він також додав, що рішення про місце проведення наступного раунду переговорів між Росією та Україною наразі не ухвалено. За його словами, локація має бути зручною для обох сторін.

Нагадаємо, Росія планує найближчими днями передати Україні свої напрацювання в межах меморандуму щодо врегулювання конфлікту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв, що другий раунд мирних переговорів з Україною відбудеться, а робота над меморандумом з боку Москви перебуває на завершальному етапі. Він також заявив, що проведення виборів в Україні було б «оптимальним варіантом» для визначення того, хто міг би підписати мирну угоду від імені Києва.

Також раніше Європейська комісія підтвердила, що наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть пройти за участі Європейського Союзу та США.