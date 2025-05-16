Україна і Росія домовилися про повторну зустріч, — МЗС Туреччини

Переговори України і Росії у Стамбулі 16 травня. Фото: Хакан Фідан у X

Українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.

Про це написав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За його словами, українсько-російські переговори стали «важливим днем для миру в усьому світі». Країни домовилися провести нову зустріч та письмово обмінятися рішеннями припинення вогню.

«Вони домовилися письмово поділитися з протилежною стороною умовами, які можуть зробити можливим досягнення режиму припинення вогню. Сторони також принципово домовилися про повторну зустріч», — написав очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, який головував на зустрічі між українськими та російськими делегатами.

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Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме «докладати всіх зусиль для досягнення сталого миру між Росією та Україною».

Також Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».