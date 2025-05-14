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Трамп сумнівається, чи з’явиться Путін на переговорах у Туреччині

Дональд Трамп, фото: aa.com.trДональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах у Стамбулі 15 травня. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Про це американський президент повідомив журналістам, пише Sky News та BBC.

Дональд Трамп зазначив, що не знає, чи буде Володимир Путін присутнім, «якщо мене там не буде». Він також заявив, що Путін, ймовірно, хотів би його бачити на переговорах.

Я знаю, що він хотів би, щоб я там був, і це можливо. Якби ми могли покласти край війні, я б про це думав, — додав він.

Слід зазначити, що Кремль досі не готовий назвати склад російської делегації, однак підтверджує, що її представники очікуватимуть українську сторону у Стамбулі.

За інформацією Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента з міжнародних питань Юрій Ушаков.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

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