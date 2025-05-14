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У Кремлі досі приховують, хто їде на переговори до Стамбула

Дмитро Пєсков та Володимир Путін, Фото APДмитро Пєсков та Володимир Путін, Фото AP

Кремль поки не готовий назвати склад російської делегації на переговорах у Стамбулі з Україною. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що Володимир Путін не давав вказівок озвучувати склад делегації.

Про це пише російський «Інтерфакс».

— Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо (оголосимо склад делегації, — прим.), коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було, — сказав Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що російська делегація чекатиме на українців в Стамбулі у четвер, 15 травня.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним говоритиме про повне припинення вогню та обмін усіх полонених.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною. ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччиніспецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

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