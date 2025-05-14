У Кремлі досі приховують, хто їде на переговори до Стамбула

Дмитро Пєсков та Володимир Путін, Фото AP

Кремль поки не готовий назвати склад російської делегації на переговорах у Стамбулі з Україною. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що Володимир Путін не давав вказівок озвучувати склад делегації.

Про це пише російський «Інтерфакс».

— Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо (оголосимо склад делегації, — прим.), коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було, — сказав Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков зазначив, що російська делегація чекатиме на українців в Стамбулі у четвер, 15 травня.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним говоритиме про повне припинення вогню та обмін усіх полонених.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною. ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччиніспецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.