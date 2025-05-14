Зеленський про Путіна: Якщо не приїде, це буде виглядати для нього як повна поразка
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- Марія Хаміцевич
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9:27, 14 травня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним говоритиме про повне припинення вогню та обмін усіх полонених.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Liberation.
Володимир Зеленський підкреслив, що така зустріч повинна мати політичний результат — зокрема, мирну домовленість або домовленість про повний обмін полонених.
Президент зазначив, що українці не довіряють росіянам, і навпаки. Тому, за його словами, потрібне зовнішнє посередництво, якому довіряють обидві сторони.
Він вважає США можливим гарантом виконання домовленостей і припускає, що присутність американського президента Дональда Трампа може змусити Путіна з’явитися на перемовинах. Інакше, за словами Володимира Зеленського, це виглядатиме як поразка для російського керівника.
— Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка, — сказав він.
Також Володимир Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії з боку США та Європейського Союзу.
Щодо тривалості війни він зауважив: «Ніхто не знає, як довго вона триватиме. Але не десять років. Україна не витримає… Це дорого для всіх — не тільки для друзів, а й для ворогів».
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.
Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.
Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною.
ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.
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