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Трамп прилетить на переговори до Стамбулу, якщо на них буде присутній Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez MonsivaisДональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Присутність президента США Дональда Трампа на можливих переговорах України та Росії у Стамбулі залежить від того, чи буде там президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця американської адміністрації.

Зазначається, що нині залишається відкритим питання, чи прилетить Трамп на перемовини в Стамбул. Проте, за словами джерела видання, це залежить від присутності там Володимира Путіна.

«Зараз все дуже динамічно», — сказав співрозмовник CNN, додавши, що «ніхто не знає багато», що буде цього четверга.

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Водночас він стверджує, що ймовірність участі Трампа в перемовинах у Стамбулі «чинить великий тиск на Володимира Путіна».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбулу 15 травня, де планують зустрітися президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.

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