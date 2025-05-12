Трамп заявив, що може приїхати до Стамбулу на зустріч України та Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбулу 15 травня, де планують зустрітися президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

Про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

За його словами, існує ймовірність того, що він поїде, якщо вважатиме, що є шанс досягти результату.

«Я думаю, що може бути гарний результат від зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною, і я вважаю, що обидва лідери будуть там (ідеться про президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна — прим.). Я думав про те, щоб прилетіти туди», — сказав президент США Дональд Трамп.

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Він додав, що зустріч між Росією та Україною є «дуже важливою». Окрім того, він сподівається, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.