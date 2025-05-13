Спецпредставники Віткофф та Келлог поїдуть до Стамбулу на переговори України та РФ, — ЗМІ

Дональд Трамп та Кіт Келлог. Архівне фото: AP

Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами джерел видання, візит може бути пов’язаний із перемовинами про можливі шляхи завершення війни. Наразі не відомо чи буде на зустрічі сам Трампа.

Одночасно до Туреччини вирушає і держсекретар США Марко Рубіо. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Очікується, що тематика війни в Україні також буде однією з ключових у рамках заходу.

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Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.