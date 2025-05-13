Склад делегації РФ на переговори в Туреччині не називають — чекають рішення Путіна

Дмитро Пєсков та Володимир Путін, фото: SPUTNIK

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі.

Про це пише російське агентство ТАСС.

За його словами, російська сторона продовжує готуватись до зустрічі. Хто саме буде представляти РФ на переговорах, стане відомо лише тоді, коли Володимир Путін ухвалить відповідне рішення.

«Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах з Україною, щойно Путін вважатиме це за потрібне», — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини. Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі: «Проведіть ту зустріч, зараз». Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині. Водночас Зеленський наголосив на тому, що не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником Росії окрім президента РФ Володимира Путіна.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбулу 15 травня.