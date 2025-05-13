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Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним, — Подоляк

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 15 травня у Туреччині не зустрічатиметься з будь-яким іншим представником Росії, президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show.

За його словами, можлива двостороння зустріч у Стамбулі на нижчому рівні не має сенсу.

«Ні, звичайно. Ну це ж не формат», — сказав Михайло Подоляк, відповідаючи на питання, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками РФ, якщо Путін вирішить не приїхати на переговори.

Він додав, що голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров та заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв не уповноважені ухвалювати «ті чи інші рішення, які є грою самого Путіна».

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбулу 15 травня.

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