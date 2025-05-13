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Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним

Володимир Зеленський. Фото: РБК-УкраїнаВолодимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорювати питання повного припинення вогню. 

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами у вівторок, 13 травня. 

— Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулась. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує, — сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що у випадку готовності Кремля до безумовного припинення вогню це відкриє шлях до більш масштабних перемовин щодо завершення війни.

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Крім того, Зеленський висловив сподівання, що до переговорів долучиться і президент США Дональд Трамп.

— Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента Сполучених Штатів Америки, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів, — переконаний Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що 15 травня вирушить до Туреччини, де планує провести переговори з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом

ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.

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