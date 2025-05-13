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Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом 15 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня вирушить до Туреччини, де планує провести переговори з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Водночас він висловив готовність зустрітися там і з Володимиром Путіним, якщо той прибуде.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він наголосив, що ініціював таку зустріч самостійно та розраховує, що вона стане додатковим сигналом для США і президента Дональда Трампа.

— Я буду 15-го (травня, — прим.) в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним. Це ще один сигнал США, а саме президента Трампа. Я наполіг на зустрічі, вони не могли домовитися. Один казав про припинення вогню, інший — ніякого припинення, — зазначив Володимир Зеленський.

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Він додав, що у випадку приїзду Путіна до Стамбула, готовий поїхати туди разом із Ердоганом. 

— Ми будемо чекати на зустріч з Путіним. Щоб Росія не маніпулювала містами, і не казали, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул — я одразу хочу сказати: якщо Путін прилітає в Стамбул, а не столицю — я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул, — сказав Володимир Зеленський

Президент також підтвердив, що прибуде з офіційною делегацією, однак її склад поки не розкривається.

ЗМІ повідомляли, що Президент США Дональд Трамп відправить на перемовини в Туреччині спецпредставників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що поки не може назвати імена представників РФ, які візьмуть участь у мирних переговорах із Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.

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