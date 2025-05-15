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Путін не поїде до Туреччини: Кремль оголосив склад делегації для переговорів з Україною

Глава Росії Володимир Путін, фото: AP Photo / Ng Han GuanГлава Росії Володимир Путін, фото: AP Photo / Ng Han Guan

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, які мають відбутися 15 травня в Туреччині. Президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

Як пише пресслужба Кремля, очолить делегацію Володимир Мединський — помічник Путіна, який уже представляв Росію на переговорах із Україною у 2022 році. До складу делегації також увійшли заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Окрім офіційної делегації, Кремль визначив групу так званих «експертів», серед яких — Олександр Зорін (перший заступник начальника інформаційного управління Генштабу), Олена Подобреєвська (заступниця начальника управління президента РФ з гуманітарної політики), Олексій Поліщук (директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ) і Володимир Шевцов (заступник начальника управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ).

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Росії повідомлення про представників на переговорах у Туреччині, після чого Україна визначить свої подальші дії. Хоча раніше Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Він також вважає США можливим гарантом виконання домовленостей і припускає, що присутність американського президента Дональда Трампа може змусити Путіна з’явитися на перемовинах. Інакше, за словами Володимира Зеленського, це виглядатиме як поразка для російського керівника.

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