«Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді визначу, які кроки варто робити Україні», — Зеленський про переговори у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Росії повідомлення про представників на переговорах у Туреччині, після чого Україна визначить свої подальші дії.

Про це він зазначив у своєму вечірньому зверненні.

«Ми провели кілька нарад щодо формату переговорів у Туреччині. Чекаю, хто прибуде від Росії, і тоді вирішуватимемо, які кроки варто зробити. Сигнали з їхнього боку поки що непереконливі. Також є інформація, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Це може стати вагомим аргументом. Тиждень може принести значні зміни, але поки все вирішується», — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що в середу Росія атакувала Україну ударними дронами та балістичними ракетами: «У той час, коли світ очікує від Путіна простого «так» на пропозицію прямих переговорів, він продовжує обстрілювати Україну», додав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах у Стамбулі 15 травня. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Слід зазначити, що Кремль досі не готовий назвати склад російської делегації, однак підтверджує, що її представники очікуватимуть українську сторону у Стамбулі.

За інформацією Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента з міжнародних питань Юрій Ушаков.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.