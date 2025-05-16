Україна та Росія домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу», — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустем Умєров

Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час пресконференції.

За його словами, такий обмін може відбутися вже найближчим часом: «Ми знаємо дату, але поки що не будемо називати її».

Крім того, під час спілкування з російською стороною також говорили про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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Пізніше голова російської делегації Володимир Мединський також підтвердив, що Росія та Україна готують великий обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу», повідомляє ТАСС.

Зазначається, що загалом російська делегація задоволена результатами перемовин з Україною і готова продовжувати контакт. Надалі домовилися представити власне бачення припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.