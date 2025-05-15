Зеленський: Російська делегація поки що без офіційного рівня, чекаємо зустрічі з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прилетів в Туреччину для перемовин. Фото: скриншот з YouTube

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі, готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Про це він сказав 15 травня, в розмові з журналістами, коли вийшов з літака в Туреччині.

— Ми дякуємо президенту Реджепу Ердогану за організацію цієї зустрічі та можливість прямих перемовин. Саме такі сигнали про готовність до діалогу надходили з боку Росії, і ми їх підтвердили. Тому сьогодні ми тут, в Анкарі, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, українську делегацію представляють Міністерство закордонних справ, Офіс президента, військові, а також представники усіх розвідок.

— Що стосується нашого рівня, то делегація у нас на найвищому рівні. Для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного, справедливого миру, — наголосив він.

Українська сторона розпочне перемовини з турецьким президентом та широкою делегацією Туреччини. Зеленський зазначив, що Київ також перебуває в контакті з американською стороною, яка буде представлена на високому рівні.

— Що стосується Росії — рівень їхньої делегації офіційно досі не підтверджений. З того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський. Ми оцінимо ситуацію після розмови з Ердоганом і визначимо подальші кроки, — додав президент.

Мирні перемовини 2.0

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні слід погодитись на пропозицію Кремля провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня: «Проведіть ту зустріч, зараз».

Згодом Володимир Зеленський наголосив, що чекає на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 15 травня в Туреччині.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах у Стамбулі 15 травня. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Слід зазначити, що Кремль досі не готовий назвати склад російської делегації, однак підтверджує, що її представники очікуватимуть українську сторону у Стамбулі.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, які мають відбутися 15 травня в Туреччині. Президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.