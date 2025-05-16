Зеленський закликав Путіна надати російській делегації реальні повноваження для переговорів

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Про це Зеленський сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії.

Президент зазначив, що триматиме громадськість у курсі подій у Стамбулі.

— Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження, — сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, російська делегація, яка прибула до Стамбула, складається з представників низького рівня, які не мають повноважень ухвалювати рішення.

— Я був учора в Анкарі — і дякую за участь і прийом Президенту Ердогану — і був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі. І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що. Я маю на увазі Путіна. Очевидно, що російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня. У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії, — сказав Президент України.

В той же час, джерело «Суспільного», знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що Росія вимагала вивести українські війська «з територій, які не захопила військовим шляхом, як передумову для режиму тиші».

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що процес мирних переговорів між Україною та Росією не просуватиметься, поки він особисто не проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Дональд Трамп також коментував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині, заявивши, що це було очікувано: мовляв, Путін не мав сенсу їхати, якщо там не буде його — Трампа.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».