Трамп може приїхати до Туреччини завтра для участі в переговорах між Україною та Росією

Дональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує приїхати до Туреччини у п’ятницю, 16 травня, щоб взяти участь у переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє The Guardian, Трамп підкреслив, «якщо це буде доречно».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах у Стамбулі 15 травня. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

— Я насправді сказав, чому Путіну їхати, якщо я не поїду. Я не планував, що поїду, і сказав, що не думаю, що Путін поїде, якщо я не поїду, і це виявилося правдою, — сказав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з колегами з Німеччини, Польщі та Франції — Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем і Радославом Сікорським.

За інформацією Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента з міжнародних питань Юрій Ушаков.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.