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«Необхідно посилити тиск на Москву»: Сибіга провів зустріч у Туреччині з главами МЗС Німеччини, Польщі та Франції

Сьогодні, 15 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з колегами з Німеччини, Польщі та Франції — Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем і Радославом Сікорським.

Як повідомив Андрій Сибіга у соцмережі Х, переговори відбулися у форматі «Веймар+».

— Я підтвердив відданість Президента Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував наших партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті. Ми скоординували наші наступні кроки, продовження співпраці зі Сполученими Штатами та зусилля щодо забезпечення довгострокового миру та безпеки в Україні та по всій нашій Європі, — повідомив міністр закордонних справ України. 

Андрій Сибіга під час зустрічі в Туреччині з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у форматі «Веймар+», фото Андрій Сибіга/ХАндрій Сибіга під час зустрічі в Туреччині з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у форматі «Веймар+», фото Андрій Сибіга/Х
Андрій Сибіга під час зустрічі в Туреччині з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у форматі «Веймар+», фото Андрій Сибіга/ХАндрій Сибіга під час зустрічі в Туреччині з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції у форматі «Веймар+», фото Андрій Сибіга/Х

Крім того, він додав, що необхідно «посилити тиск на Москву, щоб змусити до миру».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах у Стамбулі 15 травня. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Слід зазначити, що Кремль досі не готовий назвати склад російської делегації, однак підтверджує, що її представники очікуватимуть українську сторону у Стамбулі.

За інформацією Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник президента з міжнародних питань Юрій Ушаков.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

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