Без особистої зустрічі з Путіним переговори не зрушать з місця, — Трамп

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес мирних переговорів між Україною та Росією не просуватиметься, поки він особисто не проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав у розмові з журналістами, аудіозапис якої оприлюднив Білий дім.

На запитання про рівень представництва російської делегації в Стамбулі Дональд Трамп відповів, що не має про неї інформації, тому не може бути розчарований. Водночас він підкреслив: «Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося».

У Кремлі ж 15 травня заявили, що зустріч із Дональдом Трампом найближчим часом не планується. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що таке питання поки не обговорювалося, пише російське РБК.

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Раніше Дональд Трамп також коментував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині, заявивши, що це було очікувано: мовляв, Путін не мав сенсу їхати, якщо там не буде його — Трампа.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».