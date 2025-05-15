Україна відправить делегацію до Стамбула для переговорів із росіянами, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Віталій Носач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що направляє українську делегацію до Стамбула для участі у переговорах з російською стороною щодо можливого припинення вогню.

Про це він сказав за результатами переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом на пресконференції 15 травня в Анкарі.

Очолить делегацію міністр оборони України Рустем Умєров. Як зазначив Зеленський, делегація буде не в повному складі, адже рівень представництва з боку Росії — низький.

— Після того як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони дуже несерйозно ставляться до перемовин. Ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була пропозиція руських до прямих перемовин. Але тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високо рівня делегації Туреччини і президента Ердогана і все ж таки бажаючи спробувати досягти перших кроків деескалації, я вирішив відправити в Стамбул нашу делегацію. Але не всіх, — сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Україну сьогодні в Туреччині представляли міністр оборони, голова Офісу президента, керівник Генштабу, голова СБУ, представники всіх розвідок. Туреччина зустріла Україну на такому самому, найвищому рівні.

За словами Зеленського, зустріч може відбутися вже у четвер або п’ятницю. Крім перемовин з російською стороною, заплановані також зустрічі з американськими представниками та турецькою стороною.

Президент додав, що особисто не отримував сигналів від Дональда Трампа щодо його можливої присутності на переговорах у разі приїзду Путіна.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що процес мирних переговорів між Україною та Росією не просуватиметься, поки він особисто не проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Дональд Трамп також коментував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині, заявивши, що це було очікувано: мовляв, Путін не мав сенсу їхати, якщо там не буде його — Трампа.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».