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У Єврокомісії підтвердили можливість переговорів України та Росії за участі ЄС і США

Наступні переговори між Україною та Росією з участю ЄС та США, фото: gettyimagesНаступні переговори між Україною та Росією з участю ЄС та США, фото: gettyimages

Європейська комісія підтвердила, що наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть пройти за участі Європейського Союзу та США.

Про це 20 травня повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Укрінформ».

Вона назвала позитивним той факт, що після розмови з Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп поспілкувався з кількома європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Паули Піньо, сторони погодилися, що такі переговори мають відбутися за участі європейських партнерів та США. Поки що місце потенційної зустрічі не визначене.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ розглядає проведення багатосторонніх переговорів за участі делегацій Росії, США, країн ЄС і Великої Британії. Серед можливих майданчиків називають Туреччину, Ватикан і Швейцарію.

Нагадаємо, що після спілкування з главою Кремля Володимиром Путіним Трамп заявив, що розмова була «дуже хорошою», і повідомив про наміри України та Росії розпочати переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Володимир Путін зі свого боку назвав бесіду з американським президентом «змістовною, відвертою та загалом корисною». Він додав, що Москва нібито готова працювати з Києвом над можливим мирним меморандумом, але наголосив на необхідності компромісів, які б задовольнили обидві сторони.

Президент Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом зазначив, що американський лідер наголошує на важливості початку прямих переговорів між Києвом і Москвою. За його словами, Дональд Трамп також очікує, що Росія надасть чіткі сигнали щодо того, як бачить припинення вогню та подальші дії.

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