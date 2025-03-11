«ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль в майбутніх мирних переговорах», — президентка Європейської Комісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Getty Images

Європейський Союз готовий повною мірою зіграти свою роль разом з партнерами в майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

За її словами, Європейський Союз вітає сьогоднішні новини з Джидді про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та військової допомоги.

«Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Раніше Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Нагадаємо, сьогодні відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зовнішньополітичні підходи адміністрації Дональда Трампа «багато в чому» відповідають позиції Кремля. Водночас він визнав, що у відносинах між США та РФ залишається «довгий шлях» до покращення, проте за наявності політичної волі його можна буде пройти «досить швидко».