Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним і закликав не затягувати війну

Нарада щодо дипломатичної роботи для завершення війни, фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться прямих переговорів із Росією і готова до зустрічі на рівні лідерів для вирішення ключових питань. Він наголосив, що Росія не повинна затягувати війну.

Про це Володимир Зеленський сказав після наради з дипломатичною та оборонною командою щодо мирного врегулювання. Міністр оборони Рустем Умєров доповів про перемовини в Туреччині, де українська делегація відкинула будь-які погрози з боку Росії й наполягала на повному припиненні вогню.

Одним з головних результатів переговорів стала попередня домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 — нині обговорюються деталі.

Україна запропонувала 30-денне припинення вогню з можливістю продовження. Цю ініціативу узгоджено з міжнародними партнерами.

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Також Володимир Зеленський доручив створити постійну національну переговорну групу для координації мирних зусиль.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів не було.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч.