Припинення вогню можливе після «домовленостей»: Путін про розмову з Трампом

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним, у рамках зусиль Білого дому для досягненню перемир’я у війні Росії проти України, тривала понад дві години.

Про це повідомляють «РИА Новости».

За словами Володимира Путіна, РФ готова працювати над мирним врегулюванням конфлікту, зокрема над меморандумом з Україною, що передбачає можливе припинення вогню на певний період. Також він зазначив, що контакти переговорних груп, які раніше зустрічалися у Стамбулі, відновлено.

Президент РФ назвав розмову з Дональдом Трампом «змістовною, відвертою і корисною», подякувавши американському лідеру за ініціативу США у відновленні діалогу між сторонами. Він заявив, що обидві сторони мають знайти компроміс, який влаштує всіх учасників процесу, і що для Росії головне — усунення причин так званої «кризи».

Володимир Путін підтвердив, що почув чітку позицію Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні. Водночас підкреслив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей.

Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.