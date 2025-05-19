Припинення вогню можливе після «домовленостей»: Путін про розмову з Трампом
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- Даріна Мельничук
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20:28, 19 травня, 2025
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Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним, у рамках зусиль Білого дому для досягненню перемир’я у війні Росії проти України, тривала понад дві години.
Про це повідомляють «РИА Новости».
За словами Володимира Путіна, РФ готова працювати над мирним врегулюванням конфлікту, зокрема над меморандумом з Україною, що передбачає можливе припинення вогню на певний період. Також він зазначив, що контакти переговорних груп, які раніше зустрічалися у Стамбулі, відновлено.
Президент РФ назвав розмову з Дональдом Трампом «змістовною, відвертою і корисною», подякувавши американському лідеру за ініціативу США у відновленні діалогу між сторонами. Він заявив, що обидві сторони мають знайти компроміс, який влаштує всіх учасників процесу, і що для Росії головне — усунення причин так званої «кризи».
Володимир Путін підтвердив, що почув чітку позицію Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Україні. Водночас підкреслив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей.
Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Перемовини Росії і України у Туреччині
Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.
Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.
Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.
В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».
Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.
Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».
Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.
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