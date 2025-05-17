РФ на переговорах у Стамбулі вимагала визнання Криму та ще чотирьох регіонів частиною Росії

Зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі 16 травня 2025 рік. Фото: REUTERS/Murat Gok

Під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня представники РФ висунули низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Зокрема, йшлося про відмову України від територій і претензій на репарації.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією, Москва вимагає:

прийняття Україною нейтрального статусу без присутності іноземних військ або зброї масового ураження;

відмови від будь-яких претензій щодо воєнних репарацій;

визнання втрати Криму та ще чотирьох регіонів, які наразі лише частково підконтрольні російським військам.

Російська делегація заявила, що Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як частини РФ.

Як пише видання, ці вимоги суперечать умовам, запропонованим США.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.