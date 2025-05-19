Телефонна розмова Трампа та Путіна планується на 17:00 за київським часом
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- Світлана Іванченко
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14:01, 19 травня, 2025
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Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, проведе телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським у рамках зусиль Білого дому для досягнення перемир’я у війні РФ проти України.
Американський президент написав, що головною темою розмови буде припинення кровопролиття. Дзвінок Трампа Путіну запланований на 17:00 за київським часом.
«Темою дзвінка буде припинення «кровопролиття. Сподіваємося, що це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не мало бути, закінчиться», — написав Дональд Трамп.
Пізніше дзвінок підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.
Він стверджує, що розмова пройде «з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі». Крім того, Пєсков заявив, що зустріч Путіна з президентом США залежить від їхніх особистих домовленостей. При цьому її потрібно добре підготувати.
Стів Віткофф, спеціальний посланець Білого дому, який вже тричі зустрічався з Путіним, сподівається, що діалог між Трампом і російським лідером допоможе зрушити процес з мертвої точки.
«Вони знають один одного. Президент рішуче налаштований щось тут зробити. Якщо він не може цього зробити, то ніхто не зможе», — сказав Стів Віткофф.
Слід зазначити, що окрема розмова з Володимиром Зеленським також має відбутися цього ж дня.
Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Перемовини Росії і України у Туреччині
Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.
Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.
Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.
В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».
Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.
Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».
Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.
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