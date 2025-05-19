Телефонна розмова Трампа та Путіна планується на 17:00 за київським часом

Дональд Трамп та Володимир Путін. Колаж: ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, проведе телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським у рамках зусиль Білого дому для досягнення перемир’я у війні РФ проти України.

Американський президент написав, що головною темою розмови буде припинення кровопролиття. Дзвінок Трампа Путіну запланований на 17:00 за київським часом.

«Темою дзвінка буде припинення «кровопролиття. Сподіваємося, що це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не мало бути, закінчиться», — написав Дональд Трамп.

Пізніше дзвінок підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

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Він стверджує, що розмова пройде «з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі». Крім того, Пєсков заявив, що зустріч Путіна з президентом США залежить від їхніх особистих домовленостей. При цьому її потрібно добре підготувати.

Стів Віткофф, спеціальний посланець Білого дому, який вже тричі зустрічався з Путіним, сподівається, що діалог між Трампом і російським лідером допоможе зрушити процес з мертвої точки.

«Вони знають один одного. Президент рішуче налаштований щось тут зробити. Якщо він не може цього зробити, то ніхто не зможе», — сказав Стів Віткофф.

Слід зазначити, що окрема розмова з Володимиром Зеленським також має відбутися цього ж дня.

Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.