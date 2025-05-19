Трамп анонсував «негайні» переговори між Україною та РФ після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Україна та Росія «негайно» розпочнуть переговори про припинення вогню.

Про це президент США написав на Truth Social, пише «Європейська правда».

Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом Росії минула «дуже добре», а її тон і дух «були чудовими».

«Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати», — пише Дональд Трамп.

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Він також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, «і я з цим згоден», оскільки вона «має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства», а «її потенціал є необмеженим».

Президент США також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.

«Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно… Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!» — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.