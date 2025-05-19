Трамп анонсував «негайні» переговори між Україною та РФ після розмови з Путіним
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- Даріна Мельничук
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22:16, 19 травня, 2025
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Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Україна та Росія «негайно» розпочнуть переговори про припинення вогню.
Про це президент США написав на Truth Social, пише «Європейська правда».
Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом Росії минула «дуже добре», а її тон і дух «були чудовими».
«Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати», — пише Дональд Трамп.
Він також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, «і я з цим згоден», оскільки вона «має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства», а «її потенціал є необмеженим».
Президент США також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.
«Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно… Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!» — підсумував Дональд Трамп.
Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Перемовини Росії і України у Туреччині
Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.
Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.
Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.
В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».
Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.
Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».
Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.
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