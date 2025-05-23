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Росія хоче провести вибори в Україні перед підписанням мирної угоди, — Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, фото: Getty ImagesГлава МЗС РФ Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що другий раунд мирних переговорів з Україною відбудеться, а робота над меморандумом з боку Москви перебуває на завершальному етапі.

Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на виступ Сергія Лаврова.

Міністр закордонних справ РФ назвав можливість проведення зустрічі у Ватикані «нереалістичною», аргументуючи це тим, що переговори між двома православними країнами нібито були б «некомфортними» для Святого Престолу.

Сергій Лавров також зазначив, що терміни і місце проведення наступної зустрічі поки що не визначені, а російська сторона не має конкретних пропозицій.

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За його словами, питання легітимності президента України Володимира Зеленського буде принциповим під час підписання мирної угоди.

«Якщо угоду підпишуть ті, чия легітимність вже нікого не переконує, то їхні наступники можуть поставити під сумнів досягнуті домовленості», — заявив він.

Сергій Лавров додав, що проведення виборів в Україні було б «оптимальним варіантом» для визначення того, хто міг би підписати мирну угоду від імені Києва.

Нагадаємо, що Європейська комісія підтвердила, що наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть пройти за участі Європейського Союзу та США.

Також повідомлялося, що після спілкування з главою Кремля Володимиром Путіним Трамп заявив, що розмова була «дуже хорошою», і повідомив про наміри України та Росії розпочати переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Володимир Путін зі свого боку назвав бесіду з американським президентом «змістовною, відвертою та загалом корисною». Він додав, що Москва нібито готова працювати з Києвом над можливим мирним меморандумом, але наголосив на необхідності компромісів, які б задовольнили обидві сторони.

Президент Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом зазначив, що американський лідер наголошує на важливості початку прямих переговорів між Києвом і Москвою. За його словами, Дональд Трамп також очікує, що Росія надасть чіткі сигнали щодо того, як бачить припинення вогню та подальші дії.

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