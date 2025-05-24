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Росія готується передати Україні свої пропозиції щодо врегулювання конфлікту

Костянтин Косачов, фото: TASSКостянтин Косачов, фото: TASS

Росія планує найближчими днями передати Україні свої напрацювання в межах меморандуму щодо врегулювання конфлікту.

Про це повідомив заступник голови Ради Федерації Росії Костянтин Косачов, пише російське РБК.

За його словами, робота над документом перебуває на завершальній стадії. Він очікує, що найближчим часом ці пропозиції передадуть українській стороні.

«Робота над меморандумом ведеться, по-перше, так, вона в завершальній стадії. По-друге, я очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація є в мене», — каже Костянтин Косачов.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв, що другий раунд мирних переговорів з Україною відбудеться, а робота над меморандумом з боку Москви перебуває на завершальному етапі. Він також заявив, що проведення виборів в Україні було б «оптимальним варіантом» для визначення того, хто міг би підписати мирну угоду від імені Києва.

Також раніше Європейська комісія підтвердила, що наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть пройти за участі Європейського Союзу та США.

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