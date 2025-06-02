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Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим перед переговорами у Стамбулі

Державний секретар США Марко Рубіо поговорив телефоном із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим напередодні другого раунду перемовин між Україною та РФ у Стамбулі.

Про це йдеться в офіційних заявах зовнішньополітичних відомств обох країн.

За словами речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, ініціатором дзвінка виступила російська сторона. Рубіо, як повідомляється, повторив заклик президента Дональда Трампа до продовження прямих переговорів. Інші деталі розмови у США не розкрили.

У російському МЗС заявили, що Лавров і Рубіо обговорили ситуацію довкола війни в Україні. Зокрема, Лавров нібито почув слова співчуття від Рубіо щодо загибелі цивільних у Брянській та Курській областях, які, за версією РФ, стали жертвами підривів на залізниці. Там також повідомили, що триває «ретельне розслідування» інцидентів.

Крім того, російське відомство написало, що сторони обмінялися думками щодо політичного врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше повідомлялось, що США не направлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, який має відбутися в Туреччині.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту».

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.

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