США не відправлять делегацію на другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп, Фото: Getty Images

США не направлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, який має відбутися в Туреччині.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, останніми днями Дональд Трамп обговорював із помічниками можливість нових санкцій проти Росії, однак наразі очікує на результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, який має відбутися наступного тижня у Стамбулі. Як зазначається в матеріалі, США не планують надсилати туди свою делегацію.

В адміністрації президента США зазначають, що Дональд Трамп очікує прогресу в мирному врегулюванні російсько-української війни за результатами переговорів.

«Президент обурений, але все ще хоче досягти угоди. Він шукає оптимальний шлях до неї, але повірте, він готовий вийти з переговорів, якщо це буде необхідно», — заявило джерело видання.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту». Делегацію РФ на можливих перемовинах очолить Володимир Мединський.

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.