  • пʼятниця

    30 травня, 2025

  • 22.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США не відправлять делегацію на другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп, Фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп, Фото: Getty Images

США не направлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, який має відбутися в Туреччині.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, останніми днями Дональд Трамп обговорював із помічниками можливість нових санкцій проти Росії, однак наразі очікує на результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, який має відбутися наступного тижня у Стамбулі. Як зазначається в матеріалі, США не планують надсилати туди свою делегацію.

В адміністрації президента США зазначають, що Дональд Трамп очікує прогресу в мирному врегулюванні російсько-української війни за результатами переговорів.

«Президент обурений, але все ще хоче досягти угоди. Він шукає оптимальний шлях до неї, але повірте, він готовий вийти з переговорів, якщо це буде необхідно», — заявило джерело видання.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту». Делегацію РФ на можливих перемовинах очолить Володимир Мединський.

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.

Останні новини про: США

Маск залишає посаду в адміністрації Трампа
Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів, запроваджених Трампом
У команді Трампа заявили про готовність обговорювати відмову від розширення НАТО на схід
Реклама

Читайте також:

новини

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко
новини

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

Аліна Квітко
новини

Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершили приєднання «Казки» до Палацу урочистих подій: депутати ухвалили рішення

Юлія Бойченко

Останні новини про: США

У команді Трампа заявили про готовність обговорювати відмову від розширення НАТО на схід
Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів, запроваджених Трампом
Маск залишає посаду в адміністрації Трампа

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

7 годин тому

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко

Головне сьогодні