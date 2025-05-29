Росія запропонувала провести переговори з Україною 2 червня у Стамбулі, відповіді поки немає, — Пєсков

Дмитро Пєсков. Фото: chas.news

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомили «РИА Новости» з посиланням на брифінг прессекретаря Володимира Путіна.

За словами Дмитра Пєскова, Москва не планує обговорювати зміст переговорних документів публічно, наполягаючи на конфіденційності перемовин.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту». Делегацію РФ на можливих перемовинах очолить Володимир Мединський.

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.