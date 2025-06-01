Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим, — Зеленський

Українська делегація на переговорах у Стамбулі. Фото: Getty Images

Українську делегацію на переговорах із РФ, які відбудуть завтра, 2 червня, у Стамбулі, очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він також розповів основні позиції, які відстоюватиме на переговорах українська делегація.

— Перше — повне й безумовне припинення вогню. Друге — звільнення полонених. Третє — повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, — готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери, — зазначив Володимир Зеленський.

При цьому, Зеленський змінив склад делегації, про це йдеться в указі президента.

Здебільшого склад делегації залишився тим самим, однак цього разу до складу не ввійшов начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький. Натомість до делегації додали двох інших членів — Юрія Ковбасу та Євгенія Острянського.

Крім голови делегації — міністра оборони Рустема Умєрова, Україну представлять:

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялось, що США не направлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною, який має відбутися в Туреччині.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Росія розробила спеціальний меморандум, у якому нібито виклала свою позицію щодо «подолання першопричин конфлікту». Делегацію РФ на можливих перемовинах очолить Володимир Мединський.

Також у Кремлі не виключають проведення особистої зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але наголошують, що вона можлива лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.