Медведєв заявив, що мета переговорів — не мир, а перемога РФ
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- Марія Хаміцевич
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15:08, 03 червня, 2025
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою переговорів із Україною у Стамбулі є не компроміс, а «швидка та повна перемога Росії».
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Дмитро Медведєв зазначив, що переговори не мають на меті «вигаданий компромісний мир», а покликані забезпечити реалізацію інтересів РФ.
«Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського меморандуму, який вчора був опублікований», — заявив він.
Ця заява прозвучала на тлі коментарів міністра оборони України Рустема Умєрова, який підтвердив отримання документа з пропозиціями від російської сторони під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
Нагадаємо, Рустем Умєров також заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.
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