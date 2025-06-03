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Медведєв заявив, що мета переговорів — не мир, а перемога РФ

Дмитро Медведєв. Фото: GETTY IMAGESДмитро Медведєв. Фото: GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою переговорів із Україною у Стамбулі є не компроміс, а «швидка та повна перемога Росії».

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Медведєв зазначив, що переговори не мають на меті «вигаданий компромісний мир», а покликані забезпечити реалізацію інтересів РФ.

«Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського меморандуму, який вчора був опублікований», — заявив він.

Ця заява прозвучала на тлі коментарів міністра оборони України Рустема Умєрова, який підтвердив отримання документа з пропозиціями від російської сторони під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Скрин з Telegram-каналу Дмитра МедведєваСкрин з Telegram-каналу Дмитра Медведєва

Нагадаємо, Рустем Умєров також заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених. 

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