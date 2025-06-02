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Умєров: Росія передала Україні свої умови для припинення вогню

Пресконференція, фото: Chris McGrath / Getty ImagesПресконференція, фото: Chris McGrath / Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що 2 червня під час перемовин у Стамбулі російська делегація передала Україні документ із власними пропозиціями щодо мирного врегулювання.

Про це він повідомив на пресконференції, трансляцію якої вело Суспільне.

За словами міністра, українська сторона передала свій варіант документа ще кілька днів тому, але до цього моменту Росія не надавала жодної відповіді. Тепер обидві делегації планують протягом тижня вивчити обміняні документи.

— Кілька днів тому ми поділилися нашим документом із російською стороною, але від них не було жодної відповіді щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішньої дискусії нам передали документ делегації. Наші команди працюватимуть тиждень, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки, — зазначив Рустем Умєров.

Також він підкреслив, що Україна на перемовинах акцентувала увагу на трьох ключових питаннях: безумовному припиненні вогню, обміні полоненими та зустрічі лідерів.

Нагадаємо, Рустем Умєров також заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.

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