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На переговорах у Стамбулі узгодили обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» двох категорій, — Умєров

Україна та РФ провели переговори у Стамбулі. Фото: Getty ImagesУкраїна та РФ провели переговори у Стамбулі. Фото: Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну кількох категорій військовополонених.

Про це він повідомив на пресконференції, трансляцію якої українською мовою проводило «Суспільне».

За словами Умєрова, сторони погодилися не зосереджуватись на кількості, а обміняти всіх важкопоранених та хворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років — у межах формату «всіх на всіх».

Окрім цього, домовлено про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів з обох сторін.

Українська сторона також передала Росії список кількох сотень депортованих українських дітей. Умєров наголосив, що повернення хоча б частини з них могло б стати позитивним сигналом, якщо Росія справді зацікавлена в мирному врегулюванні.

Нагадаємо, перший раунд переговорів, який відбувся 16 травня, завершився домовленістю про обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Його реалізували протягом 23–25 травня у три етапи.

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