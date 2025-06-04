Путін відкинув ідею перемовин на рівні лідерів, назвавши українську владу терористами

Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: РИА

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів. Водночас він порівняв українську владу з терористичною організацією.

Відповідну заяву Путіна поширили російські медіа.

У своєму зверненні він згадав про вибухи на залізниці у Брянській та Курській областях Росії, назвавши ці події терористичними актами. За його словами, відповідальність за підриви нібито несе Україна, а їх мета — зірвати можливість мирного діалогу.

Також Володимир Путін укотре назвав українську владу «нелегітимною» та такою, яка «перероджується в терористичну організацію».

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Крім того, він прокоментував ініціативу щодо 30-денного припинення вогню, а також пропозицію Туреччини щодо зустрічі лідерів України та Росії, на яку вже погодився президент України Володимир Зеленський.

«Але як же проводити у таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з теми, хто робить ставку на терор, із терористами?» — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.

Раніше перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.