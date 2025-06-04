Путін відкинув ідею перемовин на рівні лідерів, назвавши українську владу терористами
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- Даріна Мельничук
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18:22, 04 червня, 2025
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що не підтримує ідею проведення переговорів із Україною на рівні лідерів. Водночас він порівняв українську владу з терористичною організацією.
Відповідну заяву Путіна поширили російські медіа.
У своєму зверненні він згадав про вибухи на залізниці у Брянській та Курській областях Росії, назвавши ці події терористичними актами. За його словами, відповідальність за підриви нібито несе Україна, а їх мета — зірвати можливість мирного діалогу.
Також Володимир Путін укотре назвав українську владу «нелегітимною» та такою, яка «перероджується в терористичну організацію».
Крім того, він прокоментував ініціативу щодо 30-денного припинення вогню, а також пропозицію Туреччини щодо зустрічі лідерів України та Росії, на яку вже погодився президент України Володимир Зеленський.
«Але як же проводити у таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з теми, хто робить ставку на терор, із терористами?» — заявив Володимир Путін.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.
Раніше перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.
Спецоперація «Павутина»
Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.
СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.
Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.
Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.
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