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Журналіст Бутусов розповів деталі операції «Павутина» по знищенню стратегічної авіації РФ

Засоби для реалізації спецоперації «Павутина». Фото: СБУЗасоби для реалізації спецоперації «Павутина». Фото: СБУ

Журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ «Павутина», внаслідок якої знищили десятки літаків стратегічної авіації Росії. 

Бутусов заявив, що це — унікальний випадок у військовій історії.

— Видатна диверсійна операція Служби безпеки України увійде в усі підручники військової історії, оскільки ця поразка Росії — одна з найдорожчих за наслідками та вартістю втрат, яка серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил РФ, — написав Юрій Бутусов

За його словами, операція стала можливою завдяки роботі агентів СБУ, які проникли на територію РФ і підготували масштабну атаку. Вони доставили 150 малих ударних дронів і 300 боєприпасів, з яких 116 безпілотників піднялися в повітря. Для навігації використовувалися телекомунікаційні мережі РФ, а також система автодоведення цілей.

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— Кілька мобільних точок зльоту на території РФ були розташовані біля баз російської стратегічної авіації. Дрони атакували з малої відстані вдень у глибокому тилу ворога. Авіабази були прикриті значними силами ППО —  зенітно-ракетними системами, системами РЕБ, черговими патрулями з стрілецькою зброєю. Але росіяни очікували нічні удари важкими великими ударними дронами, які добре помітно у повітрі, і не очікували атаки малих квадрокоптерів вдень, — повідомив Юрій Бутусов

Особливо влучною була атака на авіабазу «Оленья», де базувалися стратегічні ракетоносці ТУ-95. Українські дрони точно вразили заправлені паливні баки, внаслідок чого значна кількість літаків згоріла.

— Операція такого масштабу та з таким колосальним економічним та військовим ефектом, на такому високому технологічному рівні не має аналогів у світі, — переконаний Юрій Бутусов. 

За його словами, найцінніше — всі українські агенти успішно повернулися додому. Жодних втрат з боку України немає.

Серед наслідків операції він назвав:

  • знищення бойової техніки на мільярди доларів;
  • ліквідацію стратегічних літаків, які РФ не здатна відновити;
  • серйозне послаблення російського потенціалу для ракетних атак по Україні;
  • змушування Росії витрачати ресурси на посилення охорони своїх баз.

Раніше повідомлялось, що спецоперацію «Павутина» готували понад півтора року, вдалося уразити 41 літак РФ.

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