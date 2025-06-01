СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної авіації на аеродромах РФ у $7 млрд

Військовий запускає дрон. Фото: СБУ

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Про це відзвітували у Службі безпеки України.

Зазначається, що були вражені 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет.

«Сім мільярдів доларів. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ «Павутина». Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ», — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі пообіцяли розповісти деталі спецоперації «трохи згодом».

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.